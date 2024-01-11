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        Haberler Dünya Husiler, BMGK kararına rağmen İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini bildirdi

        Husiler, BMGK kararına rağmen İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini bildirdi

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail gemilerini ya da İsrail'e giden gemileri hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:39
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        BMGK Husileri durduramadı: Saldırılara devam edecekler
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        Husilerin Sözcüsü Muhamed Abdusselam, Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesinin ardından Twitter sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

        Abdusselam paylaşımında, "Gazze halkına karşı işlenen benzeri görülmemiş soykırım suçlarının üzerinden geçen yaklaşık 100 günün ardından, BM Güvenlik Konseyi, Kızıldeniz'deki operasyonların kınanması olarak tanımlanan bir kararı bize bildiriyor. Bu karar, yalnızca Siyonist suç örgütünü eylemlerini sürdürmeye teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

        Yemen'in İsrail gemilerini ve İsrail'e giden gemileri hedef alarak Gazze'ye destek olmaya devam edeceğini belirten Abdusselam, dünya gemileri için herhangi bir tehlike bulunmadığını ve Kızıldeniz'de uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit olmadığını kaydetti.

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        Saldırılara acil son verme çağrısı

        ABD ve Japonya tarafından sunulan Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını öngören karar tasarısı BMGK’de kabul edildi.

        Kararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talebinde bulunuldu.

        Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

        Kızıldeniz'de yaşananlar

        Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

        Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

        Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

        Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

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        #Husiler
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