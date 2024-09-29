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        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler'den İsrail'e yanıt: Geri dönüşü olmayan bir savaş olacak | Dış Haberler

        Husiler'den İsrail'e yanıt: Geri dönüşü olmayan bir savaş olacak

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:57
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        Husiler'den İsrail'e 'savaş' yanıtı
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        Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.

        Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberine göre, İsrail ordusundan, "Husilerin de zamanının geleceği ancak ordunun şu an Hizbullah'a saldırı üzerinde yoğunlaştığı" yönünde bir açıklama yapılmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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