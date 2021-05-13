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Husiler'den Ramazan Bayramı'nda Suudi Arabistan'a hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 8 insansız hava aracı (İHA) ile 3 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Husiler'den Ramazan Bayramı'nda Suudi Arabistan'a hava saldırısı
AA

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyonun Yemen'deki Husilerin hava saldırılarını engellediği belirtildi.

İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 8 İHA ile 3 balistik füzenin imha edildiği aktarılırken, saldırılara karşı sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere bağlı hava güçlerinin, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'nun ve Necran Havaalimanı'nın hedef alındığını, saldırıların hedeflerini bulduğunu iddia etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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