Husiler'den Riyad'a saldırı düzenledikleri iddiası

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Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, örgütün balistik füze ve İHA'larla Riyad'da "önemli bir noktayı" hedef aldığını belirterek, saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun son günlerde devam eden askeri tırmanışına cevap olduğunu ifade etti.

Yemen'e olan saldırılarına devam etmesi halinde Suudi rejimine operasyonlarını sürdüreceğini ekleyen Seri, saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Husilerin ülkenin güneyindeki Necran kentinde sivilleri hedef alan bombalı İHA'sını imha ettiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.