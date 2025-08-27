Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husiler İsrail'e saldırdı | Dış Haberler

        Husiler İsrail'e saldırdı

        Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 22:22 Güncelleme: 27.08.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler İsrail'e saldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle "başarılı bir şekilde" hedef aldıklarını duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Filistin 2 hipersonik balistik füzesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Seri, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını, milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığını aktardı.

        Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın gün içinde verdiği haberde, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle, İsrail'in merkezindeki geniş alanlarda sirenler aktif hale getirildiği ve Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"