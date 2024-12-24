Husiler: İsrail'i füzelerle hedef aldık

Husiler ile İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail, Husilere yönelik büyük bir saldırıya hazırlanırken Husiler de Tel Aviv'e yönelik füze saldırılarına devam ediyor.

Husiler 24 Aralık gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

Husiler yapılan saldırıya ilişkin X üzerinden bir açıklama yayınladı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada "Filistin II tipi balistik füze ile İsrail'in Yafa bölgesini hedef aldık ve operasyon başarıyla sonuçlandı." ifadelerine yer verildi.