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        Haberler Dünya Husiler: Kasım 2023'ten beri İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 145 gemiyi hedef aldık | Dış Haberler

        Husiler: Kasım 2023'ten beri İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 145 gemiyi hedef aldık

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bu süreçte toplamda 145 geminin hedef alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:20
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        Husiler: 145 gemiyi hedef aldık
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 145 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

        Husilere ait Mesira Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

        Bu hafta içerisinde 31 füze ve drone ile İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 11 gemiye saldırı düzenlediklerini hatırlatan Husi, detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

        Husi, Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 145'e ulaştığını söyledi.

        ABD, İngiltere ve İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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