AA

Husiler, "Kovid-19 nedeniyle bir ayda 2 bin 361 kişiyi serbest bıraktıklarını" açıkladı



Yemen'deki İran destekli Husiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrolleri altındaki bölgelerde bir ay içerisinde 2 bin 361 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

Husilerin sözde Başsavcısı Nebil el-Azani yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayının ortasından bu yana 2 bin 361 tutuklu serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan "tutuklularda" bazı şartlar aradıklarını kaydeden Azani, bunların, "haklarında verilen hapis cezalarının dörtte üçünü ya da yarısını infaz kurumunda çekmesi ve iyi halli bulunmaları" gibi şartlar olduğunu belirtti.

Yemen hükümeti, Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı son günlerde kendi kontrolündeki Hadramevt, Taiz, Şebve, Marib ve El-Mehra'da aşamalı olarak 508 mahkumu serbest bırakmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, 30 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 10 Nisan Cuma günü ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.