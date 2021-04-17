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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırdığını açıkladı

Yemen’in kuzeyindeki Husiler, Suudi Arabistan Hamis Muşayt’daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırdı. Saldırının ardından Suudi Arabistan’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırdığını açıkladı
AA / HABERTURK.COM

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, " Saldırının, artan düşmanlığa ve Yemen'e karşı devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" aktardı.

Bölgede, Husi etkinliğinin kırılması için farklı ülkeler askeri operasyonlar düzenleniyor. Husilerin karşısında Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri dün yaptığı açıklamada, Husilerin gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini ve Husilerin sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.

HUSİLER KİMDİR?

Yemen'de faaliyet gösteren Husi hareketi (Ensurullah Hareketi) geçmişi 1990’lı yıllara kadar uzanıyor. Özellikle Tunus’ta başlayan Arap Baharıyla birlikte etkinliğini arttıran hareket Arap coğrafyasını etkisi altına alan protestolarla zirveye ulaştı. Husiler, Yemen’in 30 yıllık iktidar sahibi eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e karşıt tutumuyla biliniyordu.

Yemen ve Husi örgütü arasındaki çatışma için dönüm noktası 2004 yılında Yemen ordusu tarafından örgütün lideri Bedreddin Hûsî'nin öldürülmesi ve 2011 yılında Arap Baharıyla birlikte Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in iktidardan indirilmesiyle gelişti. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Salih'in Husi milislerince öldürülmesi ülkede olayları çıkmaz bir yola soktu.

YEMENDEKİ KAMPLAŞMA

Yemen’de ülkenin çoğunluğunu Sünni ve Şafi kesim oluşturuyor. Husilerse Yemen’deki Zeydiyye Şii mezhebini temsil ediyor. Husiler Yemen’in Kuzey bölgesinde etkinliğini yıllar içinde arttırarak ülke geçmişinde bulunduğu azınlık durumunu ayrılıkçı faaliyetlere çevirdi. Ülke yıllarca sürecek bir iç savaş ortamına girdi.

YALNIZCA MEZHEPSEL AYRIMLARA İNDİRGENEMEYECEK KARMAŞIK YAPI

Uzmanlar uzun süredir bölgede yaşananları sadece mezhep çatışmalara indirgenemeyeceğini mezhep ayrılıklarının yanında jeopolitik, ideolojik ve siyasi farklı ülkelerin denkleme dahil olduğu bir çatışma ortamı olduğunu vurguluyor. İran'ın desteklediği bilinen Husiler 2014'ten beri Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrol altında bulunduruyor.

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