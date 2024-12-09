Husiler Tel Aviv'i vurdu

7 Ekim'den beri süren Hamas-İsrail çatışmalarında tarafını açıktan belli edip İsrail'e karşı cephe açan Husiler, saldırılarına bir yenisini ekledi. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon insansız hava araçlarıyla düzenlendi ve başarıya ulaştı.

Yahya Seri'nin 'X' hesabından yapılan açıklamaya göre Gazze'de sürdürülen direnişe destek olmak amacıyla Tel Aviv'e hassas bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kullanılan insansız hava aracı hedefine başarıyla ulaştı.