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        Haberler Dünya Husiler Tel Aviv'i vurdu | Dış Haberler

        Husiler Tel Aviv'i drone ile hedef aldı

        7 Ekim'den beri devam eden Hamas-İsrail çatışmalarında Hamas'a destek olan Yemenli Husiler, saldırılarına bir yenisini ekledi. Husiler, Tel Aviv'i drone ile hedef aldı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, insan hava aracı (drone) vasıtasıyla Tel Aviv'e bağlı yafa kentine saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:11
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        Husiler Tel Aviv'i vurdu
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        7 Ekim'den beri süren Hamas-İsrail çatışmalarında tarafını açıktan belli edip İsrail'e karşı cephe açan Husiler, saldırılarına bir yenisini ekledi. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon insansız hava araçlarıyla düzenlendi ve başarıya ulaştı.

        Yahya Seri'nin 'X' hesabından yapılan açıklamaya göre Gazze'de sürdürülen direnişe destek olmak amacıyla Tel Aviv'e hassas bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kullanılan insansız hava aracı hedefine başarıyla ulaştı.

        Yapılan açıklamada ayrıca Gazze'deki abluka ve işgal sona ermeden Husilerin operasyonlarına devam etme kararlılığında olduğu da bildirildi.

        Husiler sadece İsrail'i değil aynı zamanda Aden Körfezi'nden geçen İsrail ile ilişkisi bulunan gemileri de hedef alıyor. Ticari gemilerin yanı sıra Husiler ABD ve Birleşik Krallık Donanmalarına da saldırı düzenlemişti.

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