Husilerden BAE destekli GGK'nın

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Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Lahec'in sözde valisi Ahmed Curayb, güney valiliklerinde yaşayan Yemenlilerin Filistin davasına bağlı olduğunu ve siyonistlerle mücadelede Filistin halkının yanında durduğunu ifade etti.

Curayb, "Zubeydi'nin açıklamaları, güney kentlerde yaşayan halkın görüşünü temsil etmiyor, BAE'ye bağlı bu oluşumun nasıl ahlaki bir çöküş yaşadığını gösteriyor." dedi.

BAE destekli GGK'nın Başkanı Zubeydi, 2 Şubat'ta, Russia el-Yevm televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyinin bağımsız olması durumunda GGK'nın İsrail ile normalleşme niyetinde olduğunu söylemişti.

Arap başkentlerinin Tel Aviv ile normalleşmesini "bölgede barışı sağlamak için ideal bir çalışma" olarak nitelendiren Zubeydi, Aden'de İsrail için bir büyükelçilik açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.