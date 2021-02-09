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HaberlerDünya
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Husileri terör listesinden çıkarmaya hazırlanan ABD yönetimi, örgüt üzerindeki baskıyı sürdürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Yemen'deki insani dramı daha da derinleştirmemek" amacıyla Husileri terör örgütleri listesinden çıkaracaklarını ancak örgüt üzerindeki baskıyı aynen sürdüreceklerini söyledi.

Husileri terör listesinden çıkarmaya hazırlanan ABD yönetimi, örgüt üzerindeki baskıyı sürdürecek
AA

Sözcü Price, günlük basın brifinginde Joe Biden yönetiminin dış politika adımlarına ilişkin pek çok konuyu değerlendirdi.

Price, "Yemen'deki insani dramı daha da derinleştirmemek" amacıyla Husileri terör örgütleri listesinden çıkaracaklarını, bu konudaki çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.

"Husileri terör örgütleri listesinden çıkarırken, örgüt ve liderleri üzerindeki baskıyı aynı şekilde sürdüreceğiz. Bu iki şeyi aynı anda yapabileceğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullanan Price, ABD'nin amacının "Yemen'deki savaşın faturasını halka ödetmemek" olduğunu savundu.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının farkında olduklarını ve bu noktada Riyad'a destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Price, herhangi bir detaya girmeden "İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerini" de takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Geçen hafta ABD yönetimi, Yemen'de Suudi Arabistan'a askeri destek vermeyi durduracağını ve Husilerin terör örgütleri listesinden çıkarılacağını duyurmuştu.

- İran'la nükleer anlaşma

Sözcü Price, İran'ın birçok başlıkta 2015'te yapılan nükleer anlaşma koşullarından uzaklaştığını kaydederek, Tahran'ın anlaşma koşullarına tamamen geri dönmesini beklediklerini söyledi.

"İran anlaşma koşullarına tamamen döndüğünde ABD de aynısını yapacaktır." diyen Price, Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu yöndeki sözlerini tekrarladı.

ABD Başkanı Biden, hafta sonu yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacakları mesajını vermişti.

- Myanmar'da darbecilere yönelik yaptırımlar hazırlanıyor

Myanmar'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Price, ülkede yaşananlar karşısında ilk andan itibaren çok hassas olduklarını belirtti.

Price, "Yaşanan darbeye çok kısa süre içinde darbe dedik, kınadık ve hemen yaptırımla ilgili çalışmalara başladık. Darbeyi yapanları sorumlu tutacak ve yaptırımlarımızı uygulayacağız ancak bunun bedelini halkın ödememesi için de uğraşıyoruz." mesajını paylaştı.

Yaptırımların hangi tarihte açıklanacağı detayına girmeyen Sözcü, ülkede darbecileri protesto etmek amacıyla sokağa çıkan halk kitlelerinin demokratik taleplerini dile getirme hakkını desteklediklerini vurguladı.

Price ayrıca, Biden'ın hafta sonu Afrikalı liderlere bir video mesaj yolladığını ve mesajında ABD'nin Afrika'da yeni dönemde daha etkin ve yapıcı roller oynayacağını dile getirdiğini söyledi.

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