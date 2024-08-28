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        Haberler Dünya Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor | Dış Haberler

        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor

        Yemen'de İran destekli Husilerin, 21 Ağustos'ta Kızıldeniz'de hedef aldığı ve Yunan gemisinde Cuma günü başlayan yangının halen devam ettiği bildirildi. Pentagon, 150 bin ton ham petrol taşıyan geminin petrol sızdırıyor olabileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 07:54 Güncelleme: 28.08.2024 - 07:54
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        Yemen'de İran destekli Husiler, 21 Ağustos günü Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunanistan bandıralı petrol tankerinin hala yanmakta olduğu bildirildi.

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        Husiler MV Sounion isimli bir gemiyi "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

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        ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 150 bin ton ham petrol taşıyan geminin petrol sızdırıyor olabileceğini duyurdu. Pentagon, tankeri kurtarmak için yapılan girişimlerin Husiler tarafından engellendiği de açıkladı.

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        Kızıldeniz'deki durum

        Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

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        ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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