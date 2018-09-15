Husqvarna FF - Kristianstads FF maçı ne zaman?

Husqvarna FF ve Kristianstads FF, 16 Eylül 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Husqvarna FF 18 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Kristianstads FF 20 puanda ve 14. sırada. Husqvarna FF son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kristianstads FF, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 689 kodlu maçı oynayanlar; Husqvarna FF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kristianstads FF galibiyet oranı 0.00.

Husqvarna FF son haftadaki Skövde AIK müsabasında 1-3 yenildi.

Kristianstads FF ise Qviding maçında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Husqvarna FF, 18 gol attı ve 21 gol yedi.

Kristianstads FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Kristianstads FF, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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