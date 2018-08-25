Husqvarna FF - Oskarshamns AIK maçı öncesi rakamlar

Husqvarna FF ve Oskarshamns AIK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Husqvarna FF 15 puanla 15. sırada, Oskarshamns AIK 35 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Oskarshamns AIK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 563 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Husqvarna FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oskarshamns AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Husqvarna FF önceki hafta Skövde AIK mücadelesinde 1-3 yenildi.

Oskarshamns AIK, IK Oddevold karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Husqvarna FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Husqvarna FF, kendi sahasında 14 gol attı, 16 gol yedi.

Oskarshamns AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oskarshamns AIK, 14 gol atarken 11 gol yedi.

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