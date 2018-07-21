Husqvarna FF - Tvaaker maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Güney maçında Husqvarna FF ile Tvaaker, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Husqvarna FF 14 puanla 15. sırada, Tvaaker 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tvaaker, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Husqvarna FF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tvaaker galibiyet oranı 0.00.

Husqvarna FF önceki hafta Tvaaker mücadelesinde 2-0 kazandı.

Tvaaker, Husqvarna FF karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Husqvarna FF, 13 gol attı ve 14 gol yedi.

Tvaaker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tvaaker, 12 gol atarken 9 gol yedi.

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