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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumet cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Osmancık'ta akrabalar arasında husumet cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:40
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        Husumet cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
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        Çorum'daki olay ilçeye bağlı Öbektaş köyü yaylasında meydana geldi. Müslüm Ç. ve Sadık Ç. daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları Sadık Ç. ve Hüseyin Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sadık Ç. üzerinde bulunan silahla ateş ederek amcası Hüseyin Ç. ve kuzeni Sadık Ç.'i vurup Müslüm Ç. ile olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Çiçek(39) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Sadık Ç. ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olay yerinden kaçan şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç. jandarma ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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