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        Haberler Gündem Güncel Husumetli ailelerin kavgasında kan döküldü | Son dakika haberleri

        Husumetli ailelerin kavgasında kan döküldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:22
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        Husumetli ailelerin kavgasında kan döküldü
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        Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

        Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Yılmaz Fayiz ise bıçaklandı.

        Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Fayiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Fayiz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Cide ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #kastamonu
        #kavga
        #ölüm
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