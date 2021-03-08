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Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü
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DHA

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle 5001 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup yanlarındaki tabanca ve tüfekle birbirine ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Mustafa Dev, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Dev, burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından iki otomobille kaçtıkları belirlenen Y.E.İ., F.İ., Z.T., Y.H. ve H.B. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobillerde saçma ve kurşun izlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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