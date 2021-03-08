Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle 5001 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup yanlarındaki tabanca ve tüfekle birbirine ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Mustafa Dev, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Dev, burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından iki otomobille kaçtıkları belirlenen Y.E.İ., F.İ., Z.T., Y.H. ve H.B. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobillerde saçma ve kurşun izlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.