Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetli kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - En son haberler

        Edirne'de husumetli kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Edirne'de iki kardeşin, aralarında husumet bulunan baba ile oğlu arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle vurulan baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetli kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.B. ve kardeşi E.B. ile T.P. ve babası A.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B., tüfekle T.P. ve A.P.'yi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P., hastanede yaşamını yitirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen A.P.'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

        Olayın şüphelileri E.B. ve O.B., Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne