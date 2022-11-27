Husumetlileri otomobiline çarpıp, bıçakladı

Kayseri'de Mümtaz Ö. ve Ahmet E., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ebubekir B.'nin otomobiline minibüsle çarptıktan sonra bıçakla yaraladı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Mümtaz Ö. ve Ahmet E., minibüs ile aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobilini takibe aldı. Mümtaz Ö., kullandığı minibüsle Ebubekir B.'nin otomobiline çarptı.
ARAÇTAN İNEREK BIÇAKLADILAR
Mümtaz Ö. ve Ahmet E., araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebubekir B., gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU
Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mümtaz Ö. polis merkezine giderek teslim oldu. Ahmet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu arada, olay sonra saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
YORUMLAR