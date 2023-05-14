Husumetlisi kahvehanede öldürdü

İHA

İzmir'de kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Tutar (45) yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, dün Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi'nde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Tutar (45), S.S. ve diğer arkadaşları ile birlikte kahvehanede oyun oynarken husumetlisi A.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kahvehanede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Gökhan Tutar'ın hayatını kaybettiğini, S.S.'nin ise ağır yaralandığını belirledi.

Gökhan Tutar

S.S., ambulansla kaldırıldığı Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Üç çocuk babası Tutar'ın cansız bedeni ise, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili görgü tanıkları ve köy sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, kaçan şüpheli A.S.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.