Tekerlekli sandalyede kurşunlandı 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'de bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Çatı katında saklanırken yakalanan zanlı, husumetlisi çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesi Asarlık Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir pastane önünde meydana geldi. Başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan Şahin Kılıç (33), uğradığı silahlı saldırıda art arda açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞ VE GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baş ve göğüs bölgesinden yaralanan Kılıç'ı olay yerinde ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI ÇATI KATINDA YAKALANDI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının şüphelisi Ö.E.'yı (22) tespit etti. Şahsın Gölcük Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli, binanın 5'inci katında bulunan çatı katı kısmında saklanırken ekipler tarafından yakalandı.

2019 YILINDA BİRBİRLERİNİ YARALAMIŞLAR

Kaldırıldığı hastanede ölen ve 7 suç kaydı bulunan Şahin Kılıç ile cinayet şüphelisi olarak yakalanan ve 4 suç kaydı bulunan Ö.E. arasında, 2019 yılında da bir anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavga çıktığı, birbirlerini yaraladıkları öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.