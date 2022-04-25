Husumetlisine çarpan adama vatandaşlar saldırdı! - En son haberler...

Husumetlisine çarptı, vatandaşlar darbetti 0:00 / 0:00

İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde, husumetlisine otomobille çarpan bir sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Bir şahıs, iddiaya göre daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan kişiyi yolda arkadaşıyla yürürken gördü.

Şahıs, daha sonra hafif ticari aracıyla husumetlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken, araç sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darbedildi.

Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan şahıs ve darbedilen sürücü hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.