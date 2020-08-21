İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Murat Çetin, otomobiliyle seyir halindeyken önünü kesen husumetlisi Mustafa G. tarafından kalbinden bıçaklandı.

Olay, ilçeye bağlı Pınarcık Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa G. otomobille daha önceden aralarında husumet bulunan Murat Çetin'in kullandığı otomobilin önünü kesti. Hızlıca otomobile yaklaşan Mustafa G. elindeki bıçağı Murat Çetin'in kalbine saplayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Murat Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaçan cinayet zanlısını olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayın yol verme kavgasından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.