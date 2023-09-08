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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisini öldürüp, teslim oldu - Haberler

        Husumetlisi ormanda tabancayla öldürdü

        Sakarya'da A.C., aralarında husumet olduğu belirtilen Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurup öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:03
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        Husumetlisi ormanda öldürüp, teslim oldu
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        Sakarya'nın Hendek ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden A.C., husumetli olduğu Cahit Altıtaş'ı (29) ormanda tabancayla vurduğunu belirterek teslim oldu.

        Jandarma ekipleri, A.C.'nin tarif ettiği bölgeye gittiğinde Cahit Altıtaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. A.C. gözaltına alındı.

        Cahit Altıtaş
        Cahit Altıtaş

        Altıtaş'ın cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Altıtaş'ın yarın, öğlende Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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