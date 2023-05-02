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Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de kan donduran cinayet! Husumetlisini sopayla öldürdü - Güncel haberler
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Husumetlisini sopayla döverek öldürdü

Eskişehir'de Ferahi K., aralarında tartışma çıkan husumetlisi Ertuğrul A.'yı sopayla döverek öldürdü

Eskişehir'de kan donduran cinayet! Husumetlisini sopayla öldürdü - Güncel haberler
AA

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Güce Mahallesi'nde yaşayan Ferahi K. (63) ile aralarında önceden husumet bulunan Ertuğrul A. (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ferahi K. tarafından sopayla başına vurulduğu iddia edilen Ertuğrul A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Ferahi K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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