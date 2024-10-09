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        Husumetlisinin evini ateşe verdi!

        Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki genç, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evini ateşe verip kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:30
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        Husumetlisinin evini ateşe verdi!
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        Kahramanmaraş'ta A.K. (23), 'kız kaçırma' meselesinden husumetli olduğu U.Z.'nin (40) evini yaktı. A.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu U.Z.’nin 2'nci kattaki evinin penceresinden bir cisim atıp kaçtı. Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü. Evde hasara neden olan yangının ardından evi kundakladığı öne sürülen A.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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