Huzur ortamı sağlanınca dağlarda yaban keçisi popülasyonu arttı

AA

Önceki yıllarda terör olayları ve bilinçsiz avcılar nedeniyle sayıları giderek azalan ve bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, son zamanlarda huzurun hakim olduğu bölgelerde yeniden görülmeye başlandı.

Terörden arındırılan Hakkari'deki Cilo, İkiyaka, Sümbül, Reşko dağları ile Van'ın Norduz Bölgesi'ndeki Pagan Dağı'nda daha önce kısmen görülen yaban keçilerinin popülasyonu arttı.

Adı bölgeyle özdeşleşen yaban keçileri, dağların zirvesinden sürü halinde indikleri vadilerde hem karınlarını doyuruyor hem de su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamlarını sürdürmeleri için güvenlik güçlerinin çalışma yürüttüğü bölgelerde yaban keçileri yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, son yıllarda yaban hayatında çok büyük canlanma yaşandığını anlattı.

Ekolojik dengede canlılar için en önemli unsurların yiyecek ve güvenli ortam olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bölgemiz bozulmamış yapısıyla yaban hayvanları için cazibe merkezi konumunda. Yani hayvanlar daha çok bu bölgeye doğru akın ediyor. Çünkü insan nüfus baskısı yok, tarım ve sanayi baskısı yok. Bu durum doğal bir miras bizim için. Yaban keçileri, bin 500 rakımlı Türkiye'nin her yerinde yaşamakta. Bölgemizde de bin 700 rakımlı sağlık ve makilik bölgelerde yaşıyorlar. Yaptığımız tespitlerde son yıllarda yaban keçilerinin korunmasına yönelik algı yükseldi, bilinç seviyesi arttı. Bunda güvenlik güçlerinin çok büyük bir etkisi var. İnsanlar artık ekolojik dengeye çok büyük önem veriyor. Buna bağlı olarak Van ve Hakkari'deki yüksek yerlerde yaban keçileri artık sürüler halinde görülmekte."

- "Güvenliğin sağlandığı bölgelerde yaban hayatı artıyor"

Huzur ortamıyla yaban keçilerinin artık yerleşim yerlerinin yakına kadar inebildiğini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yiyecek ve güvenli ortam yaban hayvanları için en önemli kriterdir. Eğer ekolojik dengeyi bozmazsak, sulak alanlarımızı yok etmezsek, doğayı tahrip etmezsek doğal denge bize daha çok miras bırakacak. Uzun süredir görmediğimiz yaban hayvanlarını bile yaşaması gereken ortamlarında görebileceğiz. Bu yönüyle de bilge hem yayla hem de yaban hayatı turizminde cazibe merkezi haline gelecek. Güvenliğin sağlandığı bölgelerde yaban hayatı artıyor. Çünkü güvenlik güçlerinin olduğu yerlerde kaçak avlanma, silah sesleri olmuyor ve oralar daha güvenli olmakta. Eğer bir yerde silah sesleri ve barut kokusu yoksa orada güzellikler fışkırır. Eğer bir yerde kargaşa varsa orayı ilk olarak yaban hayvanları terk eder."

,Mesut Varol