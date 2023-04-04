Huzur veren görüntü! Süt kuzularının annesiyle buluşması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Huzur veren görüntü! Amasya'da süt kuzularının annesiyle buluşması! - Son dakika haberleri
ABONE OL

Huzur veren görüntü! Süt kuzularının annesiyle buluşması!

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, meraya otlamaya götürülen koyunların kuzularıyla buluşma anı kayıt altına alındı. İşte o anlar...

Huzur veren görüntü! Amasya'da süt kuzularının annesiyle buluşması! - Son dakika haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Amasya'daki, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde her yıl şubat ayının ortasında başlayıp nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında yetiştiriciler, tatlı bir telaş yaşıyor. Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmede, ağıllar dünyaya yeni gelen kuzuların sesleriyle doluyor.

ANNELERİNDEN AYRI AĞILA ALINIYORLAR

AA'da yer alan habere göre doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllara alan yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.

DAKİKALAR İÇİNDE ANNESİNİ BULUYOR

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerini bulmaya çalışıyor. Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşması, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

KOKUSU VE SESİNDEN TANIYOR

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor. Koyun ile kuzusunun, binlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, gazetecilere, TİGEM'e bağlı işletmelerinde, Sakız ve Karayaka ırkı melezlemesi olan Bafra ırkı koyun ürettiklerini söyledi. Altıparmak, şunları kaydetti:

"ANNE ŞEFKATİYLE İLGİLENİYORUZ"

"Geçen yıl ağustos ayında 3 bin 800 koyuna koç katmış bulunmaktayız. Ocak ve şubat aylarında 6 bin kuzunun üzerinde doğumlarımız gerçekleşti. Kuzularımızda yüzde 70'lik ikizlik oranı, 3 dördüzümüz ve 1 de altız kuzumuz meydana geldi. Bu kuzularımızın ilk doğduğu andan itibaren anne eli şefkatiyle bakımlarını yapmaktayız. Üç ve beşinci günden sonra bireysel bölmelerin ardından 5’li ve 10’lu gruplar oluşturularak sürü kabiliyetine alıştırmaktayız. Sonrasında anneleriyle kuzular bir arada bir 10 gün daha beraber tutulduktan sonra anne ve kuzuları ayrı bölmelere alınarak üç öğün beslemesine geçilmektedir."

ÜÇ AY ANNELERİYLE KALACAKLAR

Altıparmak, koyunların yeniden yavrularıyla buluştuktan sonra 75 ile 90 gün arasında bir arada kaldıklarını, daha sonra kuzuları, koyunları birbirinden ayırdıklarını anlattı.

Kuzuların ve koyunların birbirlerini koku ve sesleriyle bulduğunu belirten Altıparmak, "Yaklaşık 2-3 dakika içinde bütün anne ve kuzular birbirleriyle buluşmaktadır. Sonra, karnı doyduktan sonra kendisiyle yan yana yürüyüp, merada dolaşmaktadır. Kuzu doğumlarımız ocak ve şubat aylarında tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TİP lideri Erkan Baş'tan seçime girilecek iller hakkında açıklama
GÜNDEM TİP'ten seçime girilecek iller hakkında açıklama
MSB personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 MSB personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, şartları ve kadro-branş dağılımı açıklandı mı?
GÜNDEM MSB 30 bin 62 personel alacak!
Silahlı ve maskeli kişiler işyeri sahibini kaçırdı!
GÜNDEM Silahlı ve maskeli kişiler işyeri sahibini kaçırdı!
Son dakika haberi: Düzce'de oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!
GÜNDEM Oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!
Tam bir suç makinesi! Gardiyanı öldüren eski hükümlünün 38 ayrı suç dosyası çıktı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Gardiyanı öldürmüştü! Tam bir suç makinesi!
Son dakika haberi: KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?
GÜNDEM KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?
AF ÇIKACAK MI? 2023 Af yasası son gelişmeler: İnfaz düzenlemesi nedir ve 120 bin mahkuma af yasası düzenlemesi ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Af yasasında son gelişmeler!
TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ 2023 | Torba yasada neler var? Torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası ve 500 gün prim eşitliği var mı?
GÜNDEM 18 maddelik yeni torba yasa içeriği ve maddeleri!
Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklanıyor!
Jeolog Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten uyarı: Ölü faylar 'ölmedik' diye ses veriyor! - Günün Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Jeolog Prof. Dr. Hüseyin Öztürk: Ölü faylar 'ölmedik' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.