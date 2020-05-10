Huzurevi sakininden

AA

Düzce'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevinde eşiyle kalan 67 yaşındaki Zeynep Göker, çocukları gibi sevip, "kuzularım" diyerek karşıladığı kuruluş personeline sevgisini, yazdığı şiirle anlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 1953 doğumlu, iki çocuk annesi ve emekli ebe Zeynep Göker, 2014'ten bu yana Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevinde yaşıyor.

Kendisi gibi huzurevinde kalan Kazım Göker ile 2017'de evlenen ve eşiyle mutlu bir hayat süren Göker, koronavirüsle mücadele günlerinde, huzurevinde yaşadıklarını cep telefonuyla kayıt altına alıyor.

İstanbul'da yaşayan çocuklarıyla Kovid-19 sebebiyle uzaktan iletişim kurabilen ve Anneler Günü'nde onlardan ayrı kalan Zeynep Göker, bu videolardan birinde, sabit vardiya sistemiyle 14 gün kurumda yatılı kalan ve çocukları gibi sevdiği kuruluş personelini, göreve günlerinde "Kuzularım" diyerek karşılıyor.

Nöbet değişimine gelen personele güzel sözleriyle moral aşılayan Göker, videosunda ayrıca, "Onların sesi olmak istedim. Çok heyecanlıyım. Gidenlere ayrı heyecan yapıyorum gelenlere de ayrı... Valizleriyle geliyorlar, kuzularım benim. Onlara da bir alkış." çağrısı yapıyor.

- "Sizler panik yapan gönüllerimize su serptiniz"

Zeynep Göker, artık ailesi gibi gördüğü huzurevi personeli için yazdığı şiiri de videoya aldı. Göker şiirde personele şöyle seslendi:

"Selam size hizmet meleklerim, yürekten sevdiklerim, selam size mevsim çiçeklerim / Siz değil misiniz beni korumak için evden ayrı kalanlar, gecenin derin sessizliğinde başucumda duranlar / Bir gün kapandı kapılar ansızın yüzümüze / Koronavirüse karşı tedbir amaçlı hepimize / Süresi belirsiz bu zaman diliminde, sizler su serptiniz panik yapan gönüllerimize / Aldıkları dualar bir bir deftere yazıldı, siz umutsuzlara umut, güçsüzlere güç oldunuz / Kederli gönüllere gül, çiçek sundunuz / Mutluluğumuzla mutlu, kederimizle kederli oldunuz / Bunun için hep hayır dualarına mazhar oldunuz."