Huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - SİVAS

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, aralarında topladıkları yaklaşık 5 bin lirayı kampanyaya bağışladı.Huzurevi sakinlerinin kampanyaya destekleriyle ilgili çekilen video da sosyal medyada ilgi gördü.Yaşlılar videoda, "Huzurevi sakinleri olarak biz de Milli Dayanışma Kampanyasına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR