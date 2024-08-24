Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinde 14 Ağustos Çarşamba günü birinci katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevi sakinleri, çalışanların ve kendi çabalarıyla dışarıya çıkartıldı. Çıkan yangının ardından Kerim Güvenç, Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı.