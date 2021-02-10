Huzurevinin çınarları salgın döneminde sosyal etkinliklerle moral buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Huzurevinin çınarları salgın döneminde sosyal etkinliklerle moral buluyor

Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevinde kalan yaşlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle hayata bağlanıyor.

Huzurevinin çınarları salgın döneminde sosyal etkinliklerle moral buluyor
AA

Salgın döneminde dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerinin yaşamlarına daha rahat ve sağlıklı devam etmeleri için çok sayıda sportif ve sosyal aktivite düzenleniyor.

Huzurevinde kurulan bocce takımı ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, AA muhabirine, koronavirüs çıkınca ilk olarak yaşlıları salgından korumanın uğraşı içerisine girdiklerini söyledi.

Bakanlığın salgının ilk günlerinden itibaren huzurevlerinde vardiyalı sistemi uygulamaya koyduğunu anımsatan Tan, personelin gerekli tetkiklerin ardından 10 gün boyunca dışarı çıkmadan görev yaptığını ifade etti.

Tan, salgın döneminde huzurevinde kalan yaşlılar için çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler düzenlediklerini anlatarak, "Bu dönemde yaşlılarımızın, ulu çınarlarımızın canları sıkılmasın diye, özellikle vakit geçirici, bilinçlerini diri tutucu çeşitli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Huzurevi bocce takımı için kurumun bahçesinde kapalı alan oluşturduklarını dile getiren Tan, takımdaki huzurevi sakinlerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Tan, huzurevinde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadığını vurgulayarak, "Kendimize nasıl bakıyorsak onlara da öyle baktığımızın bir nişanesi oldu." diye konuştu.

- Bocce takımı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Huzurevinde düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi veren Tan, şunları kaydetti:

"El becerisi olarak genellikle resim çiziyorlar, bilinçlerini diri tutucu oyunlar oynuyorlar, kadınlarımız işlemeler yapıyor. Huzurevindeki personelimiz sürekli el işleriyle uğraşıyordu, buradaki yaşlılarımız bütün faaliyetleri öğrendiler. Bu dönemde boş zamanları çok olduğu için onlarla devamlı uğraştılar. Yaşlılarımız bundan memnun kaldılar. Vakitlerini verimli ve iyi bir şekilde geçirmenin düşüncesi içerisinde biz de onlara yardımcı olduk. Onlar da bizlere zorluk çıkartmadılar ve güzel etkinlikler oldu."

Huzurevi Bocce Takımı'nın geçen yıl bölge birincisi olduğunu ve Türkiye Şampiyonası'na gittiğini dile getiren Tan, "Bu bizim için bir ilk oldu ve daha da ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Salih Torun da tüm görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Bocce sporuyla uğraştığını, bunun yanı sıra çeşitli el sanatları yaptıklarını aktaran Torun, "Boyama, işleme, tespih yapıyoruz. Tüm el sanatlarından yapıyorum." şeklinde konuştu.

Fahri Dağıstanlı ise 26 yıldır huzurevinde kaldığını, kendilerine çok iyi davranıldığını ve her türlü imkanın sunulduğunu vurguladı.

Halit Nazik de bocce ile zaman geçirdiğini, katıldıkları turnuvalardan başarıyla döndüklerini ifade ederek, "Çalışan insanın beyni her zaman açık olur." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME