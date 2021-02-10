Huzurevinin çınarları salgın döneminde sosyal etkinliklerle moral buluyor

AA

Salgın döneminde dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerinin yaşamlarına daha rahat ve sağlıklı devam etmeleri için çok sayıda sportif ve sosyal aktivite düzenleniyor.

Huzurevinde kurulan bocce takımı ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, AA muhabirine, koronavirüs çıkınca ilk olarak yaşlıları salgından korumanın uğraşı içerisine girdiklerini söyledi.

Bakanlığın salgının ilk günlerinden itibaren huzurevlerinde vardiyalı sistemi uygulamaya koyduğunu anımsatan Tan, personelin gerekli tetkiklerin ardından 10 gün boyunca dışarı çıkmadan görev yaptığını ifade etti.

Tan, salgın döneminde huzurevinde kalan yaşlılar için çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler düzenlediklerini anlatarak, "Bu dönemde yaşlılarımızın, ulu çınarlarımızın canları sıkılmasın diye, özellikle vakit geçirici, bilinçlerini diri tutucu çeşitli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Huzurevi bocce takımı için kurumun bahçesinde kapalı alan oluşturduklarını dile getiren Tan, takımdaki huzurevi sakinlerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Tan, huzurevinde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadığını vurgulayarak, "Kendimize nasıl bakıyorsak onlara da öyle baktığımızın bir nişanesi oldu." diye konuştu.

- Bocce takımı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Huzurevinde düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi veren Tan, şunları kaydetti:

"El becerisi olarak genellikle resim çiziyorlar, bilinçlerini diri tutucu oyunlar oynuyorlar, kadınlarımız işlemeler yapıyor. Huzurevindeki personelimiz sürekli el işleriyle uğraşıyordu, buradaki yaşlılarımız bütün faaliyetleri öğrendiler. Bu dönemde boş zamanları çok olduğu için onlarla devamlı uğraştılar. Yaşlılarımız bundan memnun kaldılar. Vakitlerini verimli ve iyi bir şekilde geçirmenin düşüncesi içerisinde biz de onlara yardımcı olduk. Onlar da bizlere zorluk çıkartmadılar ve güzel etkinlikler oldu."

Huzurevi Bocce Takımı'nın geçen yıl bölge birincisi olduğunu ve Türkiye Şampiyonası'na gittiğini dile getiren Tan, "Bu bizim için bir ilk oldu ve daha da ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Salih Torun da tüm görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Bocce sporuyla uğraştığını, bunun yanı sıra çeşitli el sanatları yaptıklarını aktaran Torun, "Boyama, işleme, tespih yapıyoruz. Tüm el sanatlarından yapıyorum." şeklinde konuştu.

Fahri Dağıstanlı ise 26 yıldır huzurevinde kaldığını, kendilerine çok iyi davranıldığını ve her türlü imkanın sunulduğunu vurguladı.

Halit Nazik de bocce ile zaman geçirdiğini, katıldıkları turnuvalardan başarıyla döndüklerini ifade ederek, "Çalışan insanın beyni her zaman açık olur." dedi.