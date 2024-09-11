Gece bacak krampları ve RLS (RLS bacaklarda ürperme hissi ve istenmeyen, spontan bacak hareketleri ile karakterize nörolojik bir bozukluktur) semptomları genellikle benzer şekillerde ortaya çıkar. Bu nedenle, doktorunuzun gece bacak kramplarını teşhis etmesi zor olabilir. Doktorunuzun bacak rahatsızlığınıza hangi sorunun neden olduğunu anlamasına yardımcı olmak için semptomlarınızı takip edin ve randevunuza ayrıntılı notlar getirin.