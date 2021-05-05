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Huzurun hakim olduğu Batman'ın köyleri eski günlerine dönüyor

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde köylere dönen vatandaşların yaşam standartları yükseldi.

Huzurun hakim olduğu Batman'ın köyleri eski günlerine dönüyor
AA

Batman kırsalında geçmiş yıllarda teröristlerin saldırıları nedeniyle ev ve tarlalarını geride bırakarak, şehir merkezlerine göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, sağlanan huzur ve güven ortamıyla yeniden köylerine dönme hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Köylerine dönen bazı vatandaşlar, engebeli arazileri tarım alanlarına dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor, toprak evlerinin yerine modern villalar inşa ediyor.

Devletin verdiği destekle birçok ürün yetiştiren vatandaşlar, doğup büyüdükleri topraklara dönmenin ve maddi kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

- Atıl araziler tarıma açılıyor

Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, AA muhabirine, geçmişte güvenlik ve farklı sebeplerden dolayı birçok vatandaşın yaşadığı toprakları terk ettiğini söyledi.

Başarılı operasyonların ardından vatandaşların köylerine döndüğünü anlatan Kaplan, dönüşle beraber eski tarım arazilerinin işlevsel hale geldiğini ve atıl arazilerin ıslah edilerek tarıma kazandırıldığını belirtti.

Kaymakamlıkça tarım alanlarına dönüştürülen engebeli ve atıl arazilere kolay ulaşılabilmesi için yol çalışmasının yürütüldüğünü anlatan Kaplan, tüm köy yollarının da asfaltlandığını bildirdi.

Ulaşım hizmetlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının fıstık, sertifikalı fidan ve badem desteğinde bulunduğunu aktaran Kaplan, şöyle konuştu:

"Köye dönüşler ve desteklerle bölgemizde Antep fıstığı, bağ ve badem yetiştiriciliği büyük oranda arttı. 10 yıl öncesine kadar bin dekarlık fıstık alanımız varken şu anda resmi kayıtları göre 22 bin, gayriresmi ise 30 bin dekar civarında alanımız mevcut. Yaklaşık 45 bin dekar bağ ve 10 bin dekar badem alanımız var. Çiftçilerimiz neredeyse atıl arazi kalmayacak şekilde uygun arazileri tarıma açıyor."

Çiftçilere destek olduklarını, onlara yönelik eğitim çalışması düzenlediklerini, kurs açtıklarını bildiren Kaplan, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- İllerdeki yaşam köylere taşındı

Gercüş ilçesinin Bağözü köyü muhtarı İdris Yıldız ise 1990'lı yıllarda terör saldırıları nedeniyle köylerinin boşaltıldığını, Köye Dönüş Projesi kapsamında birçok kişinin geri döndüğünü söyledi.

Devletin her türlü desteği verdiğini dile getiren Yıldız, "Dönen vatandaşlar batı illerinde gördükleri hayatı köye taşıdı. Köydeki yaşam standartları yükseldi." dedi.

Doruk köyünde yaşayan Yunus Kalkan da emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü, boş kalan arazileri yeniden tarıma kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Çağa uygun modern araçlarla tarlalarını elverişli hale getirdiklerini bildiren Kalkan, geçmişte kırsalda güvenlik sorunu olduğu için insanların tarımla rahat uğraşamadığını, bu nedenle çoğunun kent merkezlerine göç ettiğini anımsattı.

"Ben 20 yıl köyümün dışında kaldım. Güvenli ortam sağlandıktan sonra köyümüze geri döndük. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden fidan, tel ve çeşitli destekler aldık. Çok rahatız. 24 saat arazimizde kalabiliyoruz. Daha önce belli bir saatten sonra dışarıda kalamıyor, evimize dönüyorduk." diyen Kalman, köye dönüşle kullanılmayan arazileri işlevsel hale getirdiklerini aktardı.

Atıl arazileri tarıma kazandırdıklarını dile getiren Kalkan, "Devletimizden Allah razı olsun. Ulaşamadığımız yerlere araç gönderip arazilerimize rahat gidebilelim diye yol açıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazimi uygun hale getirdikten sonra fıstık ve zeytin dikmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Çiftçilerden Galip Taşan ise 15 yıldır çiftçilik yaptığını, güvenlik nedeniyle daha önce arazilerine rahat gidemediklerini belirtti.

Taşan, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla arazilerine rahatça gidebildiklerini ve devlet desteğiyle tarımsal faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

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