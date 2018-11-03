Hvidovre - LFA düellosu

Danimarka 1.Lig maçında Hvidovre ile LFA, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:45. Maç öncesi Hvidovre 16 puanla 10. sırada, LFA 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Hvidovre son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. LFA son 4 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; Hvidovre galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, LFA galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hvidovre son hafta oynanan Hansa Rostock maçında 0-0 berabere kaldı.

LFA, Hvidovre karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hvidovre, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

LFA, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda LFA 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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