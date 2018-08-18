Hvidovre - Naestved maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hvidovre, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Naestved takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:45. Maç öncesi Hvidovre 3 puanla 7. sırada, Naestved 5 puanla 4. sırada bulunuyor. Hvidovre, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Naestved son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 520 kodlu maçı oynayanlar; Hvidovre galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Naestved galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Hvidovre son hafta oynanan B 93 Copenhagen maçında 4-1 yenildi.

Naestved, Hillerod karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hvidovre, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Naestved, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Naestved, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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