Hyde Antik Kenti, turizme kazandırılacak

Roma döneminde başkentte dini toplantılarda temsil edildiğinden dolayı o dönemde dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor. Biz de bu önemli yeri turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız.”