Hyosung'dan 10 bin maske ve 10 bin eldiven desteği

AA

Firmadan yapılan açıklamada, her zaman bu ülkenin ve vatandaşının hizmetkarı olarak, gururla hem üretim hem de halka hizmet etmeye devam edileceği bildirildi.

Türkiye'nin bu virüs krizinden de güçlenerek çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye diğer ülkelere göre çok önceden gereken önlemleri almıştır. Fabrikamız günde 2 kez dezenfekte edilmekte, tüm çalışanlarımızın sağlık durumu Çevre ve Sağlık Birimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Çalışanlarımız evlerinden çıkıp servislere binmeden ateşleri ölçülmekte, en ufak risk dahi göz ardı edilmemektedir. Tüm çalışanlarımız için günlük maskeler ve dezenfektan temin edilmektedir."

Kaymakam Abban da firma yetkililerine teşekkür ederek, "Teslim edilen eldiven ve maskelerin biner adetini Kaymakamlık personeli için Kaymakamlığa, geriye kalan 9 bin maske ve 9 bin eldiveni ise sağlık çalışanlarının kullanımı için Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edilecek." ifadesini kullandı.