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Hyundai Assan yerli girişim ile işbirliğine gitti

Hyundai Assan, 'Online Showroom Projesi' başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki tüm Hyundai bayilerine artık tek tıkla ulaşılabilecek. Proje kapsamında 11Sight ile işbirliğine giden Hyundai Assan, müşterilerine görüntülü görüşme teknolojisi ile hizmet vereceğini duyurdu

Hyundai Assan
HABERTURK.COM

Pandemi döneminde bayiye gidemeyen müşterilere yönelik bir hizmet başlatan Hyundai Assan, dijital bayi projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 'Online Showroom Projesi' ile Türkiye’deki tüm Hyundai bayilerine internet üzerinden ulaşabilmek mümkün olacak.

Bu kapsamda, yerli girişim 11Sight ile işbirliğine gidilerek, müşteriler ile yetkili satıcıların görüntülü konuşmasının önünün açıldığı bildirildi.

Geliştirdikleri video etkileşim platformunun otomotiv satışlarını artırdığını vurgulayan 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, "Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmeye ilgi daha da arttı. Müşteriler yüzde 65 oranında iş saatleri dışında otomobil bakıyor. Bu da bayilerin gerçek zamanda online olarak ulaşılabilir olmasını gerektiriyor" dedi.

Dijital teknolojilere bu denli alışkın müşterilerin beğendikleri araçları evden çıkmadan, canlı olarak görüntülemesinin müşteri memnuniyeti ve marka bağlılığını da artırdığını belirten Gümüş, "Showroom’ları telefonla aramak yerine görüntülü arayan müşterilerle, markaya güven endeksi 3 kat arttı” diye konuştu.

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