İstiklal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Genel Kurul öncesi gündemi değerlendiren Bedir, "29 Haziran'da yapılacak seçimli Genel Kurul'da şu an için başkan adayı değilim." dedi.
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