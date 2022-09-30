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I﻿an Kasırgası: Biden'a göre Florida'da önemli can kaybından korkuluyor

ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası, yönünü Kuzey ve Güney Carolina kıyılarına çevirirken, kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

I﻿an Kasırgası: Biden'a göre Florida'da önemli can kaybından korkuluyor
BBC TÜRKÇE
hasar Getty Images

ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası, yönünü Kuzey ve Güney Carolina kıyılarına çevirirken, kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Amerikan anakarasını vuran en büyük kasırgalardan biri olan Ian, geride ölümcül sel suları, yıkılmış elektrik şebekesi ve yaygın hasar bıraktı.

Kasırga, Meksika Körfezi kıyısındaki toplulukların sular altında, milyonlarca kişinin de elektriksiz kalmasına neden oldu.

Eyaletteki ölü sayısı henüz net olarak bilinmezken, Başkan Joe Biden Ian Kasırgası’nın eyalette en çok sayıda ölüme yol açan fırtına olabileceğini belirtti. Biden “Sayılar hala net değil, ancak aldığımız ilk haberler önemli bir yaşam kaybına işaret ediyor” dedi.

Eyallete hala 2,6 milyondan fazla hane ve iş yerine elektrik verilemiyor. Vali Ron DeSantis, 900 bin kişinin yaşadığı Lee ve Charlotte bölgelerinin “şebeke dışında kaldığını” belirtti.

kurtarma Getty Images
Mahsur kalanlara helikopterlerle ulaşılmaya çalışılıyor.

Kuzey ve Güney Carolina'da kasırga alarmı

Bu arada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletleri hazırlık yaparken, Ian Kasırgası Florida’da yıkıma yol açtığı sırada kasırgadan tropikal fırtınaya dönüştü. Ancak akşam saatlerinde yine kasırgaya döndü ve saatteki hızı 120 kilometreyi bulan rüzgarlar üretmeye başladı.

Güney Carolina- Georgia sınırından, kuzeye Cape Fear -Kuzey Carolina’ya dek 370 kilometrelik kıyı hattında kasırga uyarısı yapıldı.

Florida Valisi DeSantis, gözde tatil beldesi Sanibael Adası’nda büyük bir yıkım yaşandığını bildirirken, 28 helikopterin adadan tahliye işlemlerine katıldığını belirtti.

Başkan Biden, Vali DeSantis ile bir görüşme yaptı ve Beyaz Saray’ın yakın koordinasyona devam edeceğini ve koşullar el verir el vermez eyaleti ziyaret edeceğini belirtti.

Biden felaket ilanını da onayladı ve böylece kasırgadan etkilenen yerlere federal kaynakların ayrılmasının önü açıldı.

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