İB Vestmannaeyjar - KA Akureyri karşılaşma önü

İB Vestmannaeyjar ve KA Akureyri, 29 Temmuz 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi İB Vestmannaeyjar 13 puanla 9. sırada, KA Akureyri 18 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KA Akureyri son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 515 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İB Vestmannaeyjar kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, KA Akureyri sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

İB Vestmannaeyjar son hafta oynanan KA Akureyri maçında 3-0 kazandı.

KA Akureyri, İB Vestmannaeyjar karşılaşmaında 3-0 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. İB Vestmannaeyjar, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

KA Akureyri, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. KA Akureyri, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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