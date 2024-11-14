İBB, 19 ilçenin bütçesini onayladı

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, Kadıköy, Zeytinburnu ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 19 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri ele alındı.

Oylamalarda 19 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Şişli'yi 9 milyar lirayla Üsküdar, 8 milyar 900 milyon lirayla Küçükçekmece, 8 milyar 500 milyon lirayla Pendik, 8 milyar 6 milyon lirayla Sancaktepe, 7 milyar 750 milyon lirayla Kadıköy, 6 milyar 500 milyon lirayla Ümraniye, 6 milyar 286 milyon 19 bin lirayla Sarıyer, 6 milyar 200 milyon lirayla Maltepe, 5 milyar 950 milyon lirayla Tuzla, 5 milyar 876 milyon lirayla Kartal, 5 milyar 547 milyon lirayla Sultangazi, 5 milyar 500 milyon lirayla Sultanbeyli, 5 milyar 200 milyon lirayla Gaziosmanpaşa, 4 milyar 800 milyon lirayla Zeytinburnu, 4 milyar 553 milyon 689 bin lirayla Kağıthane, 3 milyar 997 milyon 300 bin lirayla Silivri, 2 milyar 440 milyon lirayla Güngören belediyeleri takip etti.

Bütçeleri onaylanan 19 ilçe arasında Şişli Belediyesi, 10 milyar 300 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

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Şile ise 2 milyar 358 milyon 938 bin lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

KAĞITHANE'DE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis'te ayrıca, Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki 7637 ada 33-35 parseller ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) ile Uygulama İmar Planı (UİP) görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İBB'nin bugüne kadar bir metrekare yeşil alanı bile imara açmayacağını söylediğini belirtti.