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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği 3 teklif ısrar kararı olarak kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üçüncü oturumunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meclise yeniden görüşülmek üzere iade ettiği üç madde ısrar kararı olarak kabul edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği 3 teklif ısrar kararı olarak kabul edildi
DHA

İBB Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık yaptığı toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği maddeler ısrar kararı olarak kabul edildi.

VETO EDİLEN İKİ TAHSİS VE SERVİS KARARI MECLİS GÜNDEMİNDE

İBB meclisi Mayıs ayı oturumunda kabul edilen ancak Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere iade ettiği Şile ve Güngören'deki mülkiyeti İBB'ye ait parsellerin ilçe belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin kararlar ve İETT'nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılması kararları bu oturumda da yeniden gündeme getirildi. Üç karar da ısrar kararı olarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edildi.

Şile ve Güngören'de iki tahsis kararı alınmıştı. Şile Çavuşbaşı Mahallesi'nde Şile Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü olarak kullanılan 7 bin 535 metrekare taşınmaz Şile Belediyesine tahsis edilmişti. Güngören'de ise Güneştepe Mahallesi'nde Millet Bahçesi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan İBB mülkiyetindeki 20 bin metrekarelik alan 10 yıl süreyle Güngören Belediyesine

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