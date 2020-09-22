İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yapım çalışmalarının devam ettiği Dudullu-Bostancı Metro hattını incelemek üzere son durak olan Bostancı durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul ekipleriyle bir araya geldi.

İncelemeler Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Ekrem İmamoğlu “Bostancı-Dudullu hattındayız, burada çalışmalarımız oldukça hızlandı. Çok önemsediğimiz bir hattımız. Çünkü açıldığı an günlük 450-550 bin yolcu sayısına erişme ihtimali olan güçlü bir hat. Hem deniz yolu ile buluşması hem Dudullu’da sanayi tesisleri ile ve başta Marmaray olmak üzere kesişmesi bu hattı çok önemli kılıyor, çok değerli bir konuma taşıyor. 2021’de bu hattı hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.