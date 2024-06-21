İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un kardeş şehri Berlin'in "Altın Defteri"ni imzaladı

İmamoğlu, Berlin Eyalet Başbakanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Kai Wagner ile "Kızıl Saray" olarak bilinen Berlin Belediyesi'nde bir araya geldi.

İkili görüşmelerinin ardından İmamoğlu, şehrin Altın Defteri'ne ziyaretine ilişkin şu mesajı kaydetti:

"Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında ve İstanbul-Berlin kardeş şehir ilişkilerinin 35. yıl dönümünde Berlin'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türklerin Avrupa'da en fazla yaşadığı şehirlerden biri olan Berlin ile İstanbul arasındaki yakın ilişkiler, Türk-Alman dostluğuna her zaman önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde şehirlerin çağında şehircilik, kültür, sanat, turizm, spor ve ticaret alanında birlikte atacağımız adımlarla mevcut işbirliğimizin en başarılı dönemini birlikte iki şehre ve iki ülkeye yaşatacağımıza inanıyorum. Tüm Berlin halkına saygılarımı sunuyorum."