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        Haberler Dünya Avrupa İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un kardeş şehri Berlin'in "Altın Defteri"ni imzaladı | Dış Haberler

        İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un kardeş şehri Berlin'in "Altın Defteri"ni imzaladı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kardeş şehri Berlin'in belediyesini ziyaret ederek "Altın Defter" (Goldene Buch) olarak bilinen şehrin şeref defterini imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:02
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        Berlin'in 'Altın Defteri'ni imzaladı
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        İmamoğlu, Berlin Eyalet Başbakanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Kai Wagner ile "Kızıl Saray" olarak bilinen Berlin Belediyesi'nde bir araya geldi.

        İkili görüşmelerinin ardından İmamoğlu, şehrin Altın Defteri'ne ziyaretine ilişkin şu mesajı kaydetti:

        "Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında ve İstanbul-Berlin kardeş şehir ilişkilerinin 35. yıl dönümünde Berlin'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türklerin Avrupa'da en fazla yaşadığı şehirlerden biri olan Berlin ile İstanbul arasındaki yakın ilişkiler, Türk-Alman dostluğuna her zaman önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde şehirlerin çağında şehircilik, kültür, sanat, turizm, spor ve ticaret alanında birlikte atacağımız adımlarla mevcut işbirliğimizin en başarılı dönemini birlikte iki şehre ve iki ülkeye yaşatacağımıza inanıyorum. Tüm Berlin halkına saygılarımı sunuyorum."

        İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak İstanbul'un ev sahipliğinde bütün Türk-Alman kardeş şehirlerini ve belediye başkanlarını bir arada toplamak istediklerini sözlerine ekledi.

        Ekrem İmamoğlu ayrıca Berlin temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Devlet Bakanı Niels Annen ile bir araya geldi.

        İmamoğlu'nun yarın Dortmund'ta oynanayacak Türkiye-Portekiz karşılaşmasını izledikten sonra Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

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        #İmamoğlu
        #Berlin Altın Defter
        #haberler
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