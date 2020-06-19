İBB Başkanı İmamoğlu'na Adalar'da

AA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçların hizmete alınması için belediye yetkilileri ve beraberindekilerle Büyükada'ya gittiği sırada, iskelede toplanan bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Kendilerine "Adaların Atları Platformu" adını veren grup, ellerindeki dövizler ve sloganlarla elektrikli araçların kullanımına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Alpar, yaşam alanlarına otobüsün sokulmasını istemediklerini söyledi.

Motorlu araçlarla Adalar'ın her noktasına daha fazla insanın gideceğini savunan Alpar, "Bu Adalar'da orman yangınlarına, bisiklet kazalarına, atlar ve insanlar üstünde büyük baskıya neden olan turizmi, rant hırsını körükleyecek, yapılaşmayı da artıracak yanlış bir hamle." diye konuştu.

İBB'yi at karşıtı tavır içerisinde olmakla suçlayan Alpar, belediyenin elindeki at sayısını, atların ölüm nedenlerini, nasıl sahiplendirileceğini açıklamak yerine yanıltıcı reklam videoları çektiğini söyledi.

"Otobüs atın kurtarıcısı değil, katilidir." diyen Alpar, şunları kaydetti:

"Atlar ve Adalar için seçenekler 'faytonda atların eziyet görmesi' ile 'motorlu araçlarla şehirleşmek' gibi iki şıkka indirgeniyor. Biz buna karşı kendimiz için ne istiyorsak atlar için de aynısını istiyoruz. Hapsedilmemek, uygun barınma ve yaşam ortamı, denetlenen ve doğru şartlarda çalışmak, Adalar'dan sürgün edilmemek. Adalar'da kullanılmak istenen motorlu araçlar, adada yaşayanların ulaşım ihtiyacına hizmet etmiyor. Adalar'a gelip otobüsle ormanda tur atmak, ulaşım da ihtiyaç da değil."