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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e finansman teşekkürü - İş-Yaşam Haberleri

        İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e finansman teşekkürü

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşım yatırımlarında kullanılacak dış kredilere onay verildiğini bildirerek, Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 13:17
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        İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür
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        İstanbul'un ulaşım yatırımlarında kullanılacak dış kredilere onay geldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşım yatırımlarında kullanılacak dış kredilere onay verildiğini duyurdu.

        Söz konusu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'e teşekkür eden İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1692434434190897345

        İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, megakentte dış krediler ile finanse edilecek yatırımları şu şekilde;

        - M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

        - M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

        - M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

        - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı.

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