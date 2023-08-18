İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e finansman teşekkürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşım yatırımlarında kullanılacak dış kredilere onay verildiğini bildirerek, Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" dedi

İstanbul'un ulaşım yatırımlarında kullanılacak dış kredilere onay geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşım yatırımlarında kullanılacak dış kredilere onay verildiğini duyurdu.

Söz konusu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'e teşekkür eden İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1692434434190897345

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, megakentte dış krediler ile finanse edilecek yatırımları şu şekilde;

- M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

- M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

- T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı.